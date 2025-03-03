ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Ракета стартовала с космическим аппаратом в интересах Минобороны.

ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Фото: ИЗВЕСТИЯ/МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ/Министерство Обороны

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Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что с испытательного космодрома в в Архангельской области ракета стартовала в 01:22 по московскому времени.

«Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказали в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» со скафандром «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили представители «Роскосмоса» в официальном Telegram-канале.

Корабль, помимо прочего, доставил на международную станцию 950 килограммов топливо, питание и санитарные средства, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота, аппаратуру и оборудование для систем станции, материалы для научных экспериментов.

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