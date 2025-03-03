Собаки-убийцы: в России участились случаи нападений на людей

Только за последнюю неделю в Краснодарском и Ставропольском краях произошли трагедии, в которых пострадали несколько человек, включая детей.

Сотни жертв по всей стране. Только за последнюю неделю в регионах произошли сразу несколько случаев, в которых собаки превратились в оружие.

В Краснодарском крае ротвейлер искалечил мать, прикрывавшую сына, а хаски изуродовали лицо ребенка.

Трагедия произошла и в Ставрополе. Бойцовские породы, стаи бездомных псов, халатность хозяев. Случаи только множатся. Подробности изучил корреспондент «Известий» Алексей Сапожков.

Мать защищает своего пятилетнего ребенка от гигантского ротвейлера. Накрыла собой сына. Всюду кровь: собака покусала женщину и сломала ей руку. Очевидцы пытались прогнать пса — не получилось.

«— На улице нахожусь, истекаю кровью, собака не дает ко мне подойти. Подо мной ребенок пятилетний.

— Ирина, отойди.

— Полицию вызвать?

— Вызвать, пожалуйста, рядом со мной все, но она не дает подойти», — такой диалог произошел во время одного из инцидентов.

Ротвейлер сбежал от хозяйки и начал нападать на прохожих. Пострадавшая теперь требует с нее компенсацию, а следователи проводят проверку. Таких историй по всей стране сотни.

В Краснодарском крае две хаски отгрызли лицо восьмилетнему мальчику. Ему предстоит несколько операций. Собак усыпили.

«Мы фрагменты лица, которые из собак извлекли, отправляем вертолетом в Краснодар. Сын уже в Краснодаре», — поделился Валентин Королев, отец пострадавшего мальчика.

В прошлом году после нападения собак за медицинской помощью обратилось 237 тысяч человек. И это только по официальным данным. Нападают все чаще так называемые «бойцовские» собаки.

«Это Яра, американский булли. Она идеальная собака. Покладистая, любит людей и внимание. Без команды даже не сдвинется с места. Весь секрет в воспитании — ее дрессировали, когда та еще была щенком. Однако большей части владельцев таких животных все равно на своих питомцев. В таком случае собака действительно может быть опасна», — рассказал корреспондент.

Жительница Ставрополя организовала приют и держала собак за забором. Ограда не помогла: псы словно сорвались с цепи и набросились на девятилетнюю девочку. Она каталась с горки, свора напала со спины. Сосед пришел на помощь с ружьем, но было поздно. Хозяйку приюта задержали.

«Я вышла во двор от хлопков. Я не поняла, в чем дело. Я подумала, просто укусили. Я, конечно, очень сильно испугалась и пошла в конец огорода. Смотрю, группа МЧС. Там, где народ был, я не пошла. Остановилась и стояла», — сообщила хозяйка приюта.

Бездомные собаки собираются в стаи. Их в городе несколько. Животные нападают на прохожих возле предприятий и магазинов.

«Эти собаки не единственные, которые здесь бегают. Вот такая же свора в пятистах метрах возле магазина бегает. Больших, крупных собак. И кто-то их кормит», — рассказал местный житель Владимир Муравьев.

Руководительница приюта Людмила Бычкова спасает животных уже 26 лет. Всего у нее на содержании 450 собак и 78 кошек. Предыдущие хозяева их избивали, а затем выбрасывали на улицу. По мнению владелицы питомника, массовые отстрелы животных ситуацию не изменят. Считает, что нужно строить новые приюты и расширять старые.

«Решать это нужно не каким-то указом. Вот я издал указ — там убейте их и все. Нет, надо как-то по-другому, немножко жизненную ситуацию рассматривать, в другом ракурсе», — объяснила владелица приюта для бездомных собак Людмила Бычкова.

Кинологи не советуют бежать и отворачиваться от разъяренной собаки. Рекомендуют прикрыть тело сумкой или зонтом. Главное — обезопасить горло и лицо.

«Замереть, не смотреть в глаза. Если есть возможность упереться спиной во что-то, дерево или стена рядом — упереться туда спиной. Если одна собака, как вариант, можно сделать вид, что поднимаем с земли камень или палку и делаем вид, что мы кидаем. Часто такое отпугивает. Если много собак — замереть и подождать, пока они сами отойдут», — рассказала зоопсихолог, эксперт-кинолог Ирина Миланова.

Вот только на практике следовать этим правилам сложно.

В Екатеринбурге мать пятилетнего мальчика так была напугана, что действовала инстинктивно, времени было мало. Следователи возбудили уголовное дело, поэтому хозяйка собаки может получить реальный срок.