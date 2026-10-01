Сделать мир чище: в Магнитогорске открылся Четвертый детский экологический форум

О детях, которые решают проблемы недетского масштаба. В Магнитогорске открылся Четвертый экологический форум, туда привезли сотни идей, как сделать мир чище. Роботы-сборщики отходов, устройства для оценки состояния окружающей среды и даже велошредер по переработке пластика — все это создано школьниками.

Как детские проекты превращаются в реальные решения — увидела корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Все это сделано из обычных пластиковых крышек. Их переработали с помощью вот такого «велошредера».

На этой же площадке роботы-сборщики мусора, устройства для оценки уровня состояния окружающей среды, приложения для природы — сложные технологии, и все они созданы детскими руками.

Так ярко открывался Четвертый детский экологический форум в Магнитогорске. Сюда привезли сотни идей, направленных на то, чтобы сделать этот мир чище.

Мурманские школьники, например, предлагают наладить экобаланс крупнейшего озера области Имандры с помощью специальных водорослей. Десятилетиями его загрязняли промышленными отходами. Этот проект одержал победу в своей номинации.

— Мы убеждены, форум — это первый шаг к тому, чтобы вернуть природе Заполярья чистоту, которую вернет ей сама природа с нашей помощью.

Именно Челябинская область принимает форум в четвертый раз, что символично. Это один из крупнейших промышленных регионов страны с большим опытом решения экологических проблем. И здесь дети предлагают новые инициативы.

«Экологическая безопасность — это одна из национальных целей развития нашего государства. Поставленная задача президента Российской Федерации. Челябинская область, конечно, один из локомотивов в этом направлении», — сказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Заявки на участие присылали со всей страны. Дети из Самарской области уже на практике показывают взрослым, как можно улучшить экосистему пляжей.

«Все лето мы выходили, уже дозорили. Наши фишки, наверное, наши памятки, которые у нас самостоятельно разработаны, в которых перечислены законы, и они помогают людям узнавать и соблюдать чистоту, помогать природе», — сказала участница из Самарской области Ирина Тимофеева.

Все проекты, вышедшие в финал, как показывает практика, затем реализуются. Дети фактически дают взрослым новые идеи для национальных проектов. Здесь же они определяются и с выбором профессии. И количество будущих экологов растет вместе с масштабами форума.

«У нас сегодня на пленарной сессии поступило предложение рассмотреть и сделать этот форум не только всероссийским, но и международным. То, что рассмотрим такое предложение, это однозначно», — сказала директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева.

Все финалисты получат финансовую поддержку: от пятидесяти до ста тысяч рублей. И каждая из этих школьных идей уже сейчас вполне сможет решить проблемы недетского масштаба.

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