«В течение всей жизни проекта»: как «Документальное Кино» DOC.ru начало работу

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Индустриальное медиа создано при участии «НМГ ДОК».

Фото, видео: 5-tv.ru

Индустриальное медиа «Документальное Кино» DOC.ru начало работу сегодня.

Это уникальный кластер Национальной Медиа Группы. В одном месте оперативно и подробно можно узнать о новых проектах в сфере документального кино, авторах, школах и фестивалях.

Создавалась площадка при участии «НМГ ДОК». Платформа интерактивная, можно не только получить информацию, но и обменяться мнениями. Это могут сделать режиссеры, продюсеры, актеры и операторы. DOC.ru также дает шанс заявить о себе молодым и талантливым теле- и кино-документалистам. Не забыли и о зрителях.

«Мы хотим, чтобы об этих проектах — хороших, сделанных — можно было читать на нашем портале, в течение всей жизни этого проекта. Для того, чтобы зритель знакомился с этим жанром. И, возможно, в соцсетях какое-то свое мнение. Мы хотим получать обратную связь — какой ДОК вы ждете», — сообщила главный редактор «Документальное кино» DOC.RU Илона Егиазарова.

«Это очень важный проект, и я уверена, что он откроет большие возможности для наших документалистов, несмотря на популярность неигровое кино все еще нуждается в поддержке и, наверное, всегда будет нуждаться. Документальное кино сложнее дистрибутировать, его сложнее прокатывать, и появление такой мощной индустриальной платформы, как „НМГ ДОК“, я уверена, эту проблему сможет помочь решить», — поделилась сооснователь и программный директор Фестиваля актуального научного кино ФАНК Ирина Белых.

На площадке собраны тематические подборки и обзоры фильмов, репортажи со съемочных площадок документальных проектов, художественных лент и сериалов. Важная часть медиа — масштабная энциклопедия кино, включающая огромный объем информации.

Кроме этого, на платформе будут рассказывать о кино-профессиях. Например, в деталях можно узнать о работе оператора или кастинг-директора.

Стоит отметить, что на сайте развернуто представлены все проекты «НМГ ДОК», доступные для телеканалов, онлайн-платформ и производителей контента.

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