Спикер парламента Армении посетит РФ для участия в заседании МПА СНГ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 25 0

Собрание состоится 6 марта.

Спикер парламента Армении посетит РФ для участия в заседании МПА СНГ

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян посетит Россию для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Об этом 5-tv.ru сообщил пресс-секретарь спикера Мовсес Арутюнян.

«Да, это правда, спикер Национального собрания примет участие в ассамблее, которая пройдет в Санкт-Петербурге в апреле», — сказал он.

В заседании Межпарламентской ассамблеи 12 июля 2024 года Ален Симонян участия не принимал. В этом году собрание состоится 6 марта. Оно пройдет в Таврическом дворце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин оценил вклад Межпарламентской Ассамблеи СНГ в борьбу с терроризмом. Президент отметил, что в рамках МПА СНГ «удалось многое сделать для развития взаимовыгодного сотрудничество в экономической, социальной и гуманитарной областях, а также в преодолении последствий пандемии и коронавируса».

Глава государства также заявлял, что Содружества Независимых государств — оправданный шаг. По словам Путина, связи, которые страны Содружества хранят со времен Советского Союза, помогли справиться с «тяжелым временем пандемии» и сыграли важную роль в развитии экономик стран.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.25
0.99 92.85
1.28
Непредсказуемое начало весны: финансовый гороскоп на март 2025

Последние новости

1:45
В Махачкале из-за падения наледи на женщину с ребенком возбуждено уголовное дело
1:20
В Москве прошла автограф-сессия с актерами фильма «Красный шелк»
1:10
Четвероногий друг для ребенка: ТОП советов для родителей по выбору собаки
0:40
В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся нефтепровод
0:13
Спикер парламента Армении посетит РФ для участия в заседании МПА СНГ
23:57
Лучше не стало: ребенок, которому хаски разорвали лицо, переведен в реанимацию

Сейчас читают

Сколько США заработают на стратегических ресурсах Украины: ИИ подсчитал
«Публичная выволочка»: как в мире отреагировали на перепалку Зеленского и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год