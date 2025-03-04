Спикер парламента Армении посетит РФ для участия в заседании МПА СНГ

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян посетит Россию для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Об этом 5-tv.ru сообщил пресс-секретарь спикера Мовсес Арутюнян.

«Да, это правда, спикер Национального собрания примет участие в ассамблее, которая пройдет в Санкт-Петербурге в апреле», — сказал он.

В заседании Межпарламентской ассамблеи 12 июля 2024 года Ален Симонян участия не принимал. В этом году собрание состоится 6 марта. Оно пройдет в Таврическом дворце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин оценил вклад Межпарламентской Ассамблеи СНГ в борьбу с терроризмом. Президент отметил, что в рамках МПА СНГ «удалось многое сделать для развития взаимовыгодного сотрудничество в экономической, социальной и гуманитарной областях, а также в преодолении последствий пандемии и коронавируса».

Глава государства также заявлял, что Содружества Независимых государств — оправданный шаг. По словам Путина, связи, которые страны Содружества хранят со времен Советского Союза, помогли справиться с «тяжелым временем пандемии» и сыграли важную роль в развитии экономик стран.