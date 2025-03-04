«Долго не продержится»: Трамп предупредил противников мира на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит быть более благодарным США, а еще он должен перестать говорить о том, что боевые действия на Украине будут идти годами. Об этом Дональд Трамп заявил сегодня во время пресс-конференции.

Глава Белого дома также сказал, что пока не обсуждал вариант остановки военной помощи Украине. И рассказал о будущем мирной сделки.

«Я думаю, все должны собраться, так сказать, в одной комнате, и мы должны заключить сделку. Возможно, кто-то не захочет этого делать. И, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут долго прислушиваться, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я верю, что и народ Украины хочет договориться. Они страдают больше, чем кто-либо другой», — прокомментировал Трамп.