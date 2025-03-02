Витамины в каждом кусочке: самый неожиданный продукт для поддержания красоты

Всего десять граммов в день улучшают обмен веществ, работу мозга и даже укрепляют иммунитет.

Сливочное масло полезно для здоровья при умеренной дозировке. Об этом врач-эндокринолог Дарья Пронина рассказала в беседе с RT.

Сливочное масло — это не просто вкусный продукт, а настоящий кладезь полезных веществ, которые способны поддержать здоровье и красоту. Врачи отмечают, что в его составе содержатся жирорастворимые витамины А, D и E, которые играют ключевую роль в поддержании работы мозга, обмена веществ и даже иммунитета. Витамин А, например, незаменим для здоровья кожи и зрения, а витамин D помогает усваивать кальций, укрепляя кости и зубы. Кроме того, холестерин, который часто вызывает опасения, на самом деле необходим для синтеза гормонов, поддерживающих жизненно важные функции организма.

Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру. Суточная норма сливочного масла зависит от возраста, уровня физической активности и состояния здоровья. Для большинства людей оптимальное количество составляет 10–30 граммов в день — это примерно одна-две чайные ложки. Тем, у кого повышен уровень холестерина или есть лишний вес, стоит сократить потребление масла, следуя рекомендациям диетолога.

Но чтобы получить максимум пользы, важно правильно выбирать продукт. Настоящее сливочное масло должно содержать только сливки, иметь жирность не менее 82,5% и равномерный светло-желтый цвет. Резкий запах или наличие растительных жиров, таких как пальмовое масло или гидрогенизированные масла, — это признаки низкокачественного продукта или спреда, который не принесет пользы.

Сливочное масло лучше всего добавлять в каши, намазывать на цельнозерновой хлеб или использовать для заправки овощей. А вот для жарки оно не подходит: при нагревании до высоких температур масло начинает дымиться, выделяя вредные вещества. Для этих целей лучше выбрать растительные масла, такие как оливковое или подсолнечное.

Таким образом, сливочное масло — это не только вкусный, но и полезный продукт, который при умеренном употреблении и правильном выборе может стать важной частью сбалансированного рациона. Главное — помнить о мере и учитывать индивидуальные особенности своего организма.

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