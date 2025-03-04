Удар по инфраструктуре: дроны поразили Одессу, Кировоградскую и Полтавскую области

В результате слаженной работе ВС РФ по энергетическим объектам в ряде районов полностью пропало электричество.

Серия мощных взрывов прогремела этой ночью в Одессе.

Под удар беспилотных летательных аппаратов попали объекты военной и энергетической инфраструктуры.

На кадрах видно, как на месте попадания возникает сильный пожар. По данным местных средств массовой информации, в ряде районов города нет электричества.

Также приходят сообщения о поражении объектов Вооруженных сил Украины в Кировоградской и Полтавской областях, а также Харькове.