Бойцы западной группировки ВС РФ ведут активные бои за Голубовку и Строевку.

Российские бойцы западной группировки стремительно расширяют плацдарм в Харьковской области для дальнейшего окружения Купянска. Одна из главных задач — нарушение всей логистики украинских боевиков.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин вместе с нашими военнослужащими вышел на огневые позиции.

Никаких фонарей и света, кроме тусклого красного. Такой воздушным разведчикам почти незаметен.

Бои идут за Голубовку. Село, примыкающее к Купянску, мощному транспортному узлу и укрепленному району Вооруженных сил Украины.

И ночью, и днем огневую поддержку штурму обеспечивают бойцы группировки Запад. Их орудие — противотанковый ракетный комплекс «Фагот» с ракетой на тонком проводе, которое когда-то опрометчиво критиковали недальновидные эксперты.

«На веревке — это не современно. Но сейчас же наоборот. Дроны на оптоволокне летают. И их обнаружить тяжело», — рассказал оператор противотанкового ракетного комплекса группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Фома».

Позывной «Фома» поразил десятки важных целей и получил медаль «За отвагу». А в гражданской жизни был чемпионом по легкой атлетике и артистом кино.

«Снимался в сериалах, рекламе. На мероприятиях работал. После срочки нужны были фотографии. Я пошел к фотографу, он меня пофотографировал, сказал, что неплохо смотрюсь и что он может посоветовать меня другим и так пошло. (Роли мне давали. — Прим. ред) не самые главные. В основном бандитов, спортсменов», — поделился «Фома».

Парень однозначно решил, что после Победы будет уже строить карьеру офицера.

Бойцы группировки Запад стремительно выдвигаются на позиции. В их руках ПТУР — противотанковая управляемая ракета — и работать они будут сейчас по опорному пункту противника.

30 килограммов ракета и 25 килограммов установка. Легкоатлет «Фома» управляется с этим весом играючи, на зависть любому тяжелоатлету.

Наша армия освободила село Тополи и уже наступает на Строевку, расширяя новый плацдарм в Харьковской области. Следующая цель — отбить село Колодезное.

Бои идут уже и у Кондрашовки. Успех там позволит нашим войскам перерезать важнейшую логистическую трассу, которая снабжает гарнизон ВСУ в Купянске.