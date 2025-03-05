Расстались неделю назад: жуткие подробности о нападении на девушку в Петербурге

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 31 0

В Санкт-Петербурге девушку расстрелял ее бывший возлюбленный

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Надежда Одинцова

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Пострадавшая еще недавно состояла в отношениях со стрелком.

Мужчина, который расстрелял девушку в Санкт-Петербурге — бывший возлюбленный пострадавшей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Жертвой нападения оказалась 38-летняя жительница Северной столицы. Она вела Telegram и в других социальных сетях блог, посвященный нутрициологии. Девушка выкладывала рецепты полезных завтраков, рассказывала лайфхаки о красоте и здоровье.

В момент нападения пострадавшая возвращалась со своей подругой с концерта Ивана Ожогина в Балтийском доме. Стрелком оказался 50-летний мужчина, с которым девушка ранее состояла в отношениях. Его обнаружили мертвым в салоне автомобиля BMW X5.

Предварительно, погибший имел криминальное прошлое и занимался обналичиванием денежных средств. С пострадавшей он расстался всего неделю назад. Причиной расставания стали вспышки агрессии со стороны мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что расстрелявший девушку в Петербурге мужчина найден мертвым. Тело преступника обнаружили на Васильевском острове в салоне автомобиля, на котором он покинул место преступления. В момент, когда злоумышленник совершал покушение на убийство, его сопровождали товарищи.

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