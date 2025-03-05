В активном поиске? Нюша прокомментировала слухи о новом романе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 41 0

Нюша заявила, что в настоящий момент не состоит в отношениях

Нюша прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о романе с бизнесменом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Поклонники не теряют надежды на воссоединение певицы с Егором Кридом.

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) в настоящий момент не состоит в отношениях. Об этом знаменитость заявила в интервью телеведущей Ляйсан Утяшевой. После развода с бизнесменом Игорем Сивовым начали активно распространяться слухи о романе артистки с загадочным мужчиной. Однако знаменитость их опровергла.

«Я абсолютно свободна», — уверенно заявила она.

Кроме того, Нюша не спешит начинать новые отношения и не находится в активном поиске избранника. Певица больше не желает «фокусировать внимание» на отношениях, не придумывает себе «мужчину мечты» и не прорисовывает его на доске желаний, так как уверена: любовь появится, когда придет время.

К слову, многие поклонники звезды не теряют надежды, что она воссоединится с бывшим возлюбленным — рэпером Егором Кридом. Более того, сама певица заявляла, что не исключает такого развития событий. Знаменитости были в отношениях с 2014 по 2016 год. Расставание далось непросто обоим. Но спустя годы им все же удалось наладить отношения и даже выпустить совместную песню.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Воробьев рассказал о помощи Криду в начале карьеры.

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