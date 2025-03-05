В Госдуме рассказали о разработке единого подхода к оплате труда педагогов

Единый подход к оплате труда педагогов очень важен, поэтому сейчас реализуется пилотный проект, где разрабатываются новые финансовые модели. Об этом на выставке-форуме образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Конечно же, много фундаментальных вещей мы туда закладываем. Например, единый подход к оплате труда педагогов. Это очень важно. Сейчас уже реализуется пилотный проект, где разрабатываются новые финансовые модели», — сказала она на выставке-форуме образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.

Харченко отметила, что речь идет об общем образовании, но в системе высшего образования президент РФ Владимир Путин также отдал поручение повысить зарплату педагогам фундаментальных дисциплин.

Екатерина Харченко добавила, что изменения в Закон об образовании должны вступить в силу до 1 января 2026 года. Они станут результатом пилотного проекта, который стартовал 1 сентября 2023 года. Его суть заключается в переходе вузов-участников на новую систему высшего образования.

Также, по ее словам, в течение 2026 года будут утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты, перечень специальностей, и, соответственно, будут сформированы в новой структуре контрольные цифры приема по новому перечню специальностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили разрешить тратить деньги из маткапитала на лечение детей.