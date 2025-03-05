В Госдуме рассказали о разработке единого подхода к оплате труда педагогов

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 35 0

Ранее подобных долгосрочных документов не было.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Единый подход к оплате труда педагогов очень важен, поэтому сейчас реализуется пилотный проект, где разрабатываются новые финансовые модели. Об этом на выставке-форуме образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Конечно же, много фундаментальных вещей мы туда закладываем. Например, единый подход к оплате труда педагогов. Это очень важно. Сейчас уже реализуется пилотный проект, где разрабатываются новые финансовые модели», — сказала она на выставке-форуме образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.

Харченко отметила, что речь идет об общем образовании, но в системе высшего образования президент РФ Владимир Путин также отдал поручение повысить зарплату педагогам фундаментальных дисциплин.

Екатерина Харченко добавила, что изменения в Закон об образовании должны вступить в силу до 1 января 2026 года. Они станут результатом пилотного проекта, который стартовал 1 сентября 2023 года. Его суть заключается в переходе вузов-участников на новую систему высшего образования.

Также, по ее словам, в течение 2026 года будут утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты, перечень специальностей, и, соответственно, будут сформированы в новой структуре контрольные цифры приема по новому перечню специальностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили разрешить тратить деньги из маткапитала на лечение детей.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.24
-0.01 93.90
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:28
В Дагестане ликвидированы готовившие теракт в Каспийске боевики
16:11
Взрыв газа в Белореченске: обрушились этажи, десятки людей эвакуированы
16:08
В Госдуме рассказали о разработке единого подхода к оплате труда педагогов
15:55
Стармер, Макрон и Зеленский представят Трампу мирный план по Украине
15:45
«Шаблоны — не мое»: как звезды справлялись с негативом на пути к славе
15:37
Всем по букету: как правильно выбрать цветы в подарок на 8 Марта

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской