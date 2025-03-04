В Госдуме предложили разрешить тратить деньги из маткапитала на лечение детей

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Речь идет о неотложной медицинской помощи или покупке лекарственных средств.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В России хотят расширить использование материнского капитала. Депутаты предложили разрешить тратить его на лечение детей.

Речь идет о неотложной медицинской помощи. Если, например, нужна срочная операция или покупка лекарств. На федеральном уровне такая возможность сейчас недоступна — только в некоторых регионах, среди которых и Санкт-Петербург.

Пока же родители могут потратить маткапитал на улучшение жилья, образование, услуги для детей-инвалидов. А также направить его на накопительную пенсию матери и некоторые выплаты. Новую инициативу уже внесли в нижнюю палату парламента.

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