Эндокринолог предупреждает: протеиновые батончики мешают похудеть

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Анна Криушина
Анна Криушина 28 0

Эндокринолог Калмурзина: протеиновые батончики мешают похудеть

Эндокринолог предупреждает: протеиновые батончики мешают похудеть

Фото: Jan Woitas/ТАСС

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Злоупотребление таким лакомством может быть опасно для здоровья.

Фитнес-печенья и протеиновые батончики, которые позиционируются как полезная альтернатива сладостям, при потреблении, особенно пациентами с лишним весом и эндокринными нарушениями, может навредить здоровью, рассказала эндокринолог и нутрициолог Анастасия Калмурзина в разговоре с Газета.ру.

Врач также обратила внимание на состав протеиновых батончиков. Многие из них содержат большое количество жиров и сахара, а белка в них при этом гораздо меньше.

«Оптимально в 100 граммах продукта его (белка. — Прим. ред.) должно быть не менее 15 граммов, а лучше 20 граммов», — сказала Анастасия.

Калмурзина подчеркнула, что протеиновые батончики не должны становится основой рациона. Их можно использовать как редкое исключение, но не заменять ими полноценные приемы пищи, иначе это может привести к перееданию.

Эксперт рекомендует изучать составы тщательнее и не поддаваться на маркетинговые уловки, чтобы сохранить здоровье и достичь желаемых результатов в похудении.

Ранее 5-tv.ru рассказал о вредных начинках для блинов.

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