Подведены итоги конкурса «Дальний Восток — Земля приключений»

Эфирная новость 36 0

«Гран-при» получил москвич Илья Большаков за путешествие по Сахалинской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве сегодня награждали путешественников, которые не только побывали на Дальнем Востоке, но и сняли фильмы об этом.

Участники конкурса, который так и называется «Дальний Восток — земля приключений», покоряли горы, сплавлялись по бурным рекам, изучали морские бухты и пляжи. В итоге победителем стал научный сотрудник МГУ Илья Большаков.

Он побывал на Курилах, посетил один из самых красивых в мире — потухший вулкан Креницына.

А в номинации «Лучшее зимнее путешествие» главный приз достался хабаровчанину Михаилу Непогодину за путешествие через Баджальский хребет.

Всех участников поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы считаем этот конкурс важным. На первый взгляд кажется, что это дело самого человека, куда он будет путешествовать, что он смотрит, но это совершенно не так. Дело в том, что каждым маршрутом, который вы прошли, о котором вы рассказали, про который сняли фильм, вы кому-то открываете глаза на Дальний Восток нашей Родины», — сообщил Трутнев.

На этот раз жюри отсмотрело свыше 600 работ. Это в три раза больше, чем во время первого конкурса.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.79
0.55 95.70
1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:54
«Не ожидала»: Бузова оказалась в неловкой ситуации из-за полуголого мужчины
20:30
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии
20:04
Подведены итоги конкурса «Дальний Восток — Земля приключений»
19:45
«Терпеть не хочется»: Брухунова пригрозила стилисту, который раскритиковал ее образ
19:27
В ЛНР открыли игровую комнату в Антрацитовской городской детской больнице
19:23
Путин обсудил с Правительством борьбу с интернет-мошенничеством

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
«Наша русская народная»: Захарова оценила песню «Матушка Земля»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской