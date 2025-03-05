Роспатент отказался регистрировать торговую марку певца SHAMAN «Я русский»

Роспатент отказался регистрировать торговую марку «Я русский». Об этом заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сам заявил в собственном Telegram-канале.

По словам артиста, он с самого начала знал, что ему будет отказано в регистрации бренда, однако намеренно пошел на этот шаг, чтобы защитить фразу от использования недоброжелателями.

«Я изначально понимал, что регистрация бренда „Я РУССКИЙ“ невозможна! Но я сознательно пошел на риски и принял на себя весь огонь общественного мнения. Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу „Я РУССКИЙ“ для реализации всякого рода ширпотреба сомнительного качества», — заявил музыкант.

Как утверждает Дронов, он не только лишил возможности мошенников наживаться на сакральных для русского народа словах, но и таким образом предупредил население России, чтобы никто не велся на продукцию с подобным логотипом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама SHAMAN больше не общается с его дочерью Варей.