Макрон пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин для ЕС

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Макрон: в случае введения пошлин для ЕС против США будут приняты меры

Макрон предупредил об ответных мерах в случае введения США торговых пошлин проти

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Евросоюз пытается «отговорить» Трампа от этого шага.

Европейский союз (ЕС) примет ответные меры, если Соединенные Штаты введут против сообщества торговые пошлины. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к французскому народу.

«Мы должны быть готовы к тому, что США решат ввести тарифы на европейские товары, как они только что подтвердили в отношении Канады и Мексики. Это непонятное решение как для американской, так и для нашей экономики будет иметь последствия для некоторых наших отраслей, но не останется без ответа с нашей стороны», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Евросоюз всеми силами пытается «отговорить» американского лидера Дональда Трампа от введения пошлин.

О намерении ввести ответные экономические меры против США заявили также в Мексике. Не осталась в стороне и Канада: премьер-министр Джастин Трюдо и вовсе заявил, что США начали торговую войну против Канады. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европа готова увеличить оборонные расходы.

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