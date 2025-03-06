«В руках президента»: Макрон обсудит с ЕС применение ядерного оружия Франции

Глава Пятой республики призвал Евросоюз обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира».

Словно ответ американцам последовало громкое заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Он вспомнил о ядерном оружии, которое есть у Парижа.

«Я решил начать обсуждение с нашими европейскими союзниками возможности стратегического сдерживания с помощью наших ядерных средств. Что бы ни произошло, принятие решения о применении такого оружия всегда было и остается в руках президента Франции — главнокомандующего вооруженными силами», - сказал президент Франции.

Макрон, который совсем недавно призывал к перемирию по Украине, внезапно выступил против этого, а всю ответственность переложил на США. По его словам, из-за того, что Вашингтон изменил свою позицию по украинскому конфликту, осложнилась международная обстановка.

Вместе с тем, лидер Франции выразил надежду на то, что США будут выступать на одной стороне с Европой. А главной угрозой миру он назвал Россию, поэтому ее нужно утихомирить. Видимо, делать это он собрался с помощью французской армии, которую назвал самой эффективной в Европе.