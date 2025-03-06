«Это сто процентов»: Бортич раскрыла секрет успешных свиданий

После развода артистка скрывает личную жизнь и публикует снимки только с маленьким сыном.

Для того, чтобы свидания проходили хорошо, необходимо сначала поработать с психологом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Александра Бортич на премьере сериала «Между нами химия».

«Девочки, чтобы хорошо ходить на свидания, надо сначала прогуляться до психолога. Это сто процентов», — посоветовала Бортич.

За спиной Александры два тяжелых расставания. На съемках фильма «Неуловимые» Бортич закрутила роман с коллегой Ильей Маланиным. Молодые люди начали жить вместе, даже завели собаку. Поклонники не сомневались: следующий этап отношений актеров — свадьба. Однако в 2017 году общественность поразила новость о расставании звезд.

Прошел год. Актриса снова удивила своих фанатов, и снова новостями о расставании. Оказалось, все это время она была в браке с рэпером Мезза. Отношения они не афишировали, зато о разводе актриса высказалась, как о событии, которое сделало ее невероятно счастливой. Она также поделилась, что считает свое решение столь поспешно выйти замуж большой ошибкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саше Бортич предложили продать яйцеклетку.