«Нарушается цикл»: почему в пожилом возрасте появляются трудности со сном

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 38 0

Невролог Лепилова: к 65 годам у половины людей появляются проблемы со сном

Почему с возрастом появляются трудности со сном

Фото: 5-tv.ru

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И как побороть бессонницу?

У половины людей к 65 годам появляются проблемы с качеством сна. Чаще всего они связаны с естественным старением организма, а также со снижением выработки мелатонина. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог Полина Лепилова.

«Так, с возрастом происходит сокращение продолжительности глубокой и быстрой фаз сна, а также нарушается цикл „сон-бодрствование“ из-за снижения естественной выработки мелатонина», — отметила невролог.

Кроме того, бессонница может быть вызвана сопутствующими заболеваниями, тревожными расстройствами, депрессией. Повлиять на качество сна может и прием ряда медикаментов.

По словам эксперта, на качество сна влияет температура и свет в комнате — в ней должно быть темно и немного прохладно. Также специалист советует отказаться от каких-либо гаджетов за несколько часов до сна и придерживаться регулярного распорядка дня.

Если не удается побороть бессонницу самостоятельно, необходимо обратиться к врачу — он назначит медикаментозное или немедикаментозное лечение.

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