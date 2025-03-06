В США пассажирский самолет экстренно сел из-за записки с угрозами взрыва

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

Пассажиров эвакуировали.

В США пассажирский самолет экстренно сел из-за записки с угрозами взрыва

Фото: Nam Y. Huh/ТАСС

В Чикаго кстренно сел на посадку рейс, следовавший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. На борту была найдена записка с угрозами взрыва, сообщает CBS NEWS.

«В туалете была найдена записка о том, что самолет взорвется», — говорится в сообщении.

Правоохранители приехали на место происшествия с собаками, была найдена подозрительная сумка. Пассажиров эвакуировали, в самолеты был проведен обыск, сообщают правоохранители.

Была ли реальная угроза на борту воздушного судна, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет авиакомпании Nordwind, вылетевший из Москвы в Кайо-Коко (Куба), запросил аварийную посадку в петербургском Пулково. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он уточнил, что решение об экстренной посадке принял экипаж воздушного судна из-за отказа одного из двигателей. В эти минуты лайнер приземляется в Северной столице.

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