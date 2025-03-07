Табор уходит в бизнес: кто такие цыгане и чтут ли они закон

«Паршивая овца есть в каждой нации» — к такому выводу пришла команда сериала «Цыгане. Улица Шекспира».

Шестеро детей, страсть к бизнесу и честность. Как уживаются цыгане в современном социуме и есть ли сходство между ними и бизнесменами, узнала корреспондент 5-tv.ru на премьере сериала «Цыгане. Улица Шекспира».

В кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый премьерный показ первых двух серий криминальной драмы. Съемочная команда раскрыла необычные подробности из жизни табора, с которым тесно взаимодействовала во время работы над картиной.

Телеведущий и актер Константин Кожевников сам наполовину цыган и с удовольствием бы уехал в табор на ретрит. Ведь, по его словам, они кайфуют от жизни, и им совсем не важен набитый холодильник.

«Я считаю, что они тоже православные ребята, которые любят погулять, и мы схожи в какой-то степени с ними», — добавляет Кожевников.

Жить «здесь и сейчас», в том числе, и грешная заповедь некоторых россиян. Поэтому о новом явлении «инфоцыганство» ведущий ответственно заявляет:

«Нужно включать мозг, когда ты ту или иную информацию смотришь в интернете. Вот сейчас одна (Елена Блиновская — Прим.ред.) уже получила срок, а по нации не цыганка».

Генеральный продюсер платформы OKKO Гавриил Гордеев считает, что цыгане ведут бизнес «как и все», только чуть больше страсти у них.

«Инфо» точно хуже», — добавил он, говоря о нечестных на руку блогерах. — «Вы будете удивлены, они (цыгане — Прим.ред.) честные, преданные, искренние. В какой-то степени, страстно справедливые».

Дмитрий Чеботарев, исполнивший роль в сериале роль отказавшегося от цыганских корней адвоката, с насмешкой сказал:

«Ну, как ты можешь просить заплатить налоги человека, у которого ничего нет?»

Актер подчеркивает, что цыган может ездить на дорогой машине, у него может быть дом, стены в золоте, но все это ему не принадлежит.

Жители табора будто живут один раз, не думая о еде и мелочах — настоящий кочевой народ. У них ни на что непохожий, как сказал Чеботарев, язык, а их закон не писан — основан на правде и слове. Никакой бюрократии, но все боятся, ведь самое страшное — стать «гаджо», «маглом».

«По нашим законам, изгнанный цыган, становится „гаджо“. Если сравнивать с Гарри Поттером — это неприкасаемые маглы», — поясняет Карина Муса, исполнительница роли цыганки Розы.

Больше всего актрису шокировала брачная традиция кочевого народа.

«У меня шесть детей, и одного из них я женю, а ему 14-ть. При брачной ночи, я должна присутствовать и проконтролировать», — рассказывает Муса о своей роли в сериале.

А на вопрос о цыганском нутре, актриса отвечает — «цыгане, как никто другой, чувствуют очень остро несправедливость».

В сознании общества закрепился стереотип о том, что цыгане — обманщики. Их традиции, быт, культура — закрыты от глаз большинства. Из-за этого, еще не до конца изученный союз, конечно, будет собирать вокруг много догадок и интриг. Изучив источники, пожив с кочевниками бок о бок — актеры в один голос намекают, что выражение «обман набивает карман» вообще не имеет отношения к народу.

«А мы будем всех мазать одной краской?» — вопрошает исполнитель главной роли — адвоката Михайло.