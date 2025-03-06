«Им занимаются врачи»: президент Южной Осетии попал в больницу Владикавказа

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 37 0

Президент Южной Осетии попал в больницу Владикавказа

«Им занимаются врачи»: президент Южной Осетии попал в больницу Владикавказа

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Появилась информация, что его госпитализировали с подозрением на инфаркт.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев находится в медицинском учреждении во Владикавказе. Об этом его пресс-секретарь Наталья Босикова сообщила в беседе с 5-tv.ru.

«Им занимаются врачи. Он поехал во Владикавказ, сейчас находится на медицинском обследовании», — сказала она, не уточнив подробностей о состоянии Гаглоева.

В СМИ и Telegram-каналах распространяется информация, что предварительно, президент южнокавказской страны попал в больницу с подозрением на инфаркт.

Алан Гаглоев занимает должность президента Южной Осетии с 24 мая 2022 года. Сейчас ему 44 года. 

Он также в 2017 году принимал участие в президентских выборах в качестве кандидата, но занял лишь третье место, набрав 10,17% голосов.

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