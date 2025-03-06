Бойкот в Татарстане: Лолита отреагировала на отмену очередного концерта

Отголоски «голой» вечеринки все еще звучат вместе с именем артистки. Но не только в этой выходке причины недовольства россиян.

Певица Лолита Милявская снова оказалась в немилости у собственного зрителя. На этот раз отменился ее концерт в Татарстане — силами активистов из «Русской общины». Мероприятие должно было состояться в столице республики, в «Казань Экспо» 21 марта. Представители сообщества были возмущены грядущим появлением звезды с подпорченной, по их мнению, репутацией, а также дурно влияющей на подрастающее поколение.

Активисты обратились с жалобами сразу в несколько министерств — образования, культуры, по делам молодежи и другие. А также лично главе Татарстана Рустаму Минниханову в комментариях в социальных сетях. В этих сообщениях они осуждали Лолиту за вызывающее и непристойное поведение, что вдвойне неуместно в период Великого поста и Рамадана, обвиняли в русофобии и посягательству на традиционные ценности.

«Спасите дочерей и сыновей Татарстана от этого срама. Не допускайте концерта артистки Лолиты в нашей прекрасной Казани. На ее поведение невозможно смотреть! Она растлевает наших детей!» — писали хейтеры.

И добились своего. Исчезли афиши, а представители «Казань Экспо» рассказали журналистам, что шоу не будет. Корреспондент 5-tv.ru получил комментарий опальной артистки. Она, судя по всему, даже к своим ярым противникам предпочитает относиться снисходительно. Ругать их в ответ не стала, оправдываться тоже. И уж тем более жаловаться на свою судьбу.

«Дай им Бог здоровья», — сказала Лолита.

Стоит отметить, эпатаж и провокационная смелость всегда были неотъемлемыми элементами образа певицы. Однако отмена концертов стала тенденцией только в последние годы. Связано это и с недостаточно громогласным патриотизмом и непопулярными политическими высказываниями, и с роковой вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в декабре прошлого года, на которой Милявская вела себя и выглядела крайне откровенно.

Многим гостям «голой» вечеринки удалось со временем реабилитироваться, вернуться на сцену и на экраны, но у Лолиты пока не получается. Сначала она спорила с организаторами и представителями власти, влиявшими на ситуацию, потом смирилась, однако не бросает попыток возродить концертную деятельность. Как ранее писал 5-tv.ru, звезда на фоне скандала даже стала чаще прикладываться к бутылке.