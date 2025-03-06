Президент России Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как говорится в сообщении, центр выполняет свою работу уже несколько лет и с 2022 года им было оказано свыше 239 тысяч услуг по комплексной адресной помощи.

При посещении центра президент в преддверии праздника 8 Марта провел встречу с женщинами-участницами и ветеранами СВО, а также матерями, женами и сестрами российских военных.

Как отметил Сергей Собянин, применяемые в центре технологии впоследствии внедряют в регионы страны, в рамках программ по обмену опытом. На благо граждан трудятся десятки психологов, юристов, специалистов по реабилитации и волонтеров из числа ветеранов боевых действий.

Для непрерывной связи с семьей в центре предусмотрены специальные игровые комнаты для детей, а также комната матери и ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником.