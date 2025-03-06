В преддверии 8 марта президент встретился с женщинами-участницами СВО и матерями бойцов ВС РФ.
Фото: Telegram/name/t.me/mos_sobyanin/Мэр Москвы Сергей Собянин
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Президент России Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как говорится в сообщении, центр выполняет свою работу уже несколько лет и с 2022 года им было оказано свыше 239 тысяч услуг по комплексной адресной помощи.
При посещении центра президент в преддверии праздника 8 Марта провел встречу с женщинами-участницами и ветеранами СВО, а также матерями, женами и сестрами российских военных.
Как отметил Сергей Собянин, применяемые в центре технологии впоследствии внедряют в регионы страны, в рамках программ по обмену опытом. На благо граждан трудятся десятки психологов, юристов, специалистов по реабилитации и волонтеров из числа ветеранов боевых действий.
Для непрерывной связи с семьей в центре предусмотрены специальные игровые комнаты для детей, а также комната матери и ребенка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником.
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