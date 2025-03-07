Обещал все возместить: режиссер Шерстобитов накануне смерти сделал звонок

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

ГИТР: режиссер Илья Шерстобитов мог умереть из-за проблем с сердцем

Названа возможная причина смерти режиссера Ильи Шерстобитова

Фото: Васев Стоян/ТАСС

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Известному российскому кинодеятелю, сценаристу и продюсеру было 48 лет.

Режиссер Илья Шерстобитов мог умереть из-за проблем с сердцем. Такое предположение озвучили корреспондентам ТАСС представители пресс-службы Института кино и телевидения (ГИТР). Кинодеятель был госпитализирован, находясь в больнице, он связывался со своими коллегами в институте и предупреждал, что не явится на работу.

«Ему стало плохо, его забрали в НИИ имени Склифосовского. Сделали операцию, он лежал на ИВЛ… Видимо, его забрали из дома, скорее всего, стало плохо с сердцем», — сказали в ГИТР.

В субботу у Шерстобитова должны были проходить занятия со студентами. По словам коллег, режиссер до последнего беспокоился о своих подопечных. Во время звонка из больницы просил передать им, что возместит отмененные уроки после выписки из клиники. Никто из сотрудников института не ожидал трагедии.

О смерти Шерстобитова стало известно 5 марта. Близкие позже сообщили, что режиссера экстренно госпитализировали 28 февраля, а затем проводили срочную операцию. Ему было 48 лет. Помимо режиссерской работы он занимался продюсированием фильмов и сериалов, написанием сценариев. Его известные проекты — «Каникулы президента», «Вспоминая тебя» и «Венец творения».

Шерстобитов также преподавал на режиссерском факультете ГИТР. В окружении покойного говорили, что в течение нескольких недель перед смертью он жаловался на аритмию, низкое давление и усталость. Коллеги из института подчеркивали, что творчество кинодеятеля останется в памяти благодаря его смелости и оригинальности.

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