Опасен и вооружен: бывший олимпиец вошел в топ разыскиваемых ФБР преступников

Сноубордист из Канады вошел в список десяти самых разыскиваемых ФБР преступников
Фото: Damian Dovarganes/ТАСС
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За информацию о сноубордисте из Канады предлагают немалые деньги.
Канадский сноубордист Райан Веддинг, который участвовал в Олимпийский играх, вошел в список десяти самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает NBC News.
«Бывший олимпийский сноубордист, обвиняемый в организации транснациональной операции по незаконному обороту наркотиков, в результате которой, как утверждается, погибли четыре человека, теперь входит в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР», — говорится в материале.
Спортсмена обвиняют в организации сети по нелегальной транспортировке запрещенных препаратов. С помощью нее из Колумбии через границу с Мексикой в США и Канаду перевозили сотни килограммов кокаина. Помимо этого, Веддинг также мог быть замешан в нескольких убийствах, связанных с незаконной деятельностью.
ФБР подозревает, что сноубордист может находиться на территории Мексики. Не исключено, что он вооружен и опасен.
За любую информацию о Веддинге, которая приведет к его аресту, Государственный департамент предлагает вознаграждение в размере десяти миллионов долларов, ФБР готово заплатить дополнительно 50 тысяч долларов за сведенья.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд арестовал бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина.
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