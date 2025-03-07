Таиланд экстрадирует в РФ избившего посетителей фитнес-клуба хулигана

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

В ноябре 2023 года его объявили в международный розыск.

Фото, видео: Telegram/Генпрокуратура России/genprocrf; 5-tv.ru

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Из Таиланда экстрадируют россиянина, который в 2023 году избил посетителей красноярского фитнес-клуба. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Компетентные органы Королевства Таиланд экстрадируют Захара Медникова для привлечения к уголовной ответственности по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное организованной группой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия)», — передается в ведомстве.

По данным следствия, Медников с соучастниками избил в красноярском фитнес-клубе двух посетителей, а потом уехал в Таиланд, где скрывался. Мужчину объявили в международный розыск.

Позже королевство сообщило, что обвиняемый находится на территории Таиланда. РФ направила запрос о выдаче и впоследствии было принято решение об экстрадиции Медникова. Он будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в заказном убийстве 14-летней давности. Мужчина вместе с подельником зарезал супруга своей знакомой, причем по ее же просьбе. Она уверяла, что муж проявлял «нездоровый интерес» к их несовершеннолетней дочери. За совершение данного преступления жена убитого обещала денежное вознаграждение — около 300 тысяч рублей.

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