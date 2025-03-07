Подписчики постоянно задавали вопросы актрисе по этому поводу.

Актриса Агата Муцениеце в личном блоге в социальных сетях объяснила, почему у нее все время красный нос.

Знаменитость часто появляется в своем блоге без макияжа, и подписчики давно заметили данную особенность ее лица. По словам Агаты, все дело в близком расположении сосудов.

«Все интересуются, почему у меня все время красный нос. У меня такое строение — близкое расположение сосудов. Чуть-чуть становится холодно, а здесь достаточно прохладно, и у меня сразу красный нос. Такая физиология, что я могу поделать?» — рассказала она.

Актриса давно с этим смирилась и даже считает это обаятельным. Кроме того, Муцениеце решила объяснить, откуда под ее глазом появился синяк. Недавно знаменитость посетила косметическую процедуру, после которой и осталась небольшая гематома.

К слову, актриса продолжает судиться с бывшим супругом — актером Павлом Прилучным. Но, несмотря на судебные тяжбы, она не вешает нос. Недавно она организовала праздник в честь дня рождения дочери Мии. На вечеринке также был ее новый избранник — музыкант Петр Дранга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Агаты Муцениеце трогательно поздравила маму.