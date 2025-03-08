Снежный плен: как проходила операция по спасению сноубордистов в Сочи

В Сочи развернулась операция по спасению сноубордистов. Они выехали за пределы курортной трассы и катались по горному склону. Потом спустились к замерзшему водопаду, где оказались на краю обрыва и застряли на высоте 1700 метров. Сами туристы не смогли выбраться. На помощь им направили вертолет со спасателями. Все подробности рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Спасательный вертолет выдвигается в горы. Поисковики обсуждают детали операции. Нужно найти и эвакуировать двух сноубордистов.

Оказавшихся в снежной западне туристов замечают на практически отвесной скале. Варианта посадить вертолет нет. Спасатели принимают решение зависнуть над райдерами и десантироваться прямо к ним.

Один из фрирайдеров вцепился в в ветки. Любое неверное движение и он может сорваться со склона. Под ногами лед, рядом замерзший водопад. Но сотрудники МЧС успели вовремя. Туриста лебедкой затягивают на борт.

Зима на сочинских горнолыжных курортах выдалась очень снежной. Даже сейчас на высоте глубина сугробов - несколько метров, в том числе и на хребте горы Аигба. Что и привлекает любителей фрирайда.

«Опасность фрирайда обусловлена сочетанием нескольких факторов: это лавины, рельеф местности, погодные условия, недостаточная физическая подготовка райдера и просто человеческий фактор», — объяснил тренер сборной РФ по сноуборду Богдан Богданов.

Экстремалов не смущают ни предупреждения о лавинной опасности, ни о запрете катания вне оборудованных трасс. Маршрут для нелегального спуска начинается, как обычно, на подъемнике. Но потом экстремалы уходят на опасные участки и сообщают спасателям, что не могут выбраться.

«Спасали ребят вертолетом. Конечно, это совершенно правильное решение, потому что я считаю, что каждая секунда, каждая минута на счету. Произойти может все что угодно», — сказал сноубордист, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 Николай Олюнин.

Это не первый случай спасения фрирайдеров в этом сезоне. Недавно двух сноубордистов вытащили со склонов той же Аигбе после схода лавины. Третьего спортсмена-лыжника спасти не удалось. Его нашли под толщей снега спустя несколько дней.

«Пытаются занырнуть под сетку, поехать. У нас тут патрульные это запрещают всем и штрафы накладывают на тех, кто катается вне трассы», — рассказал инструктор горнолыжной школы Александр Ильин.

В этот раз оба сноубордиста отделались испугом.

И спасатели, и сотрудники безопасности курорта в очередной раз предупреждают — катание вне оборудованных трасс смертельно опасно.