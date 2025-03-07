Келлог: Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, но не уточнил день

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Такое необычное заявление он сделал в ходе конференции Совета по международным отношениям.

Фото, видео: OLIVIER HOSLET/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, однако не уточнил, в какой именно день. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог в ходе конференции Совета по международным отношениям. Трансляция мероприятия опубликована на YouTube-канале.

«Трамп обещал закончить (конфликт — Прим. ред.) на Украине за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день», — сказал он.

Слова Келлога вызвали бурную реакцию у людей в зале в виде смеха.

Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США, а не Джо Байден.

Американский лидер добавил, что после переизбрания собирается урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Трамп также говорил, что ему будет достаточно сказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому «довольно», а после этого позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это заявление, сказав, что этот конфликт — слишком сложная проблема, и она не решится за один день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп намерен до конца своего срока построить стену вдоль южной границы США.

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