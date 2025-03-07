Митрошина направляла доход от своих курсов на счета трех ИП

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 33 0

Блогер-миллионик в течение нескольких лет нарушала закон.

Прокуратура объявила, за какие махинации осуждена Митрошина

Фото: Telegram/Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве/skmoscowgsu

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Блогер Александра Митрошина организовала перечисление излишков дохода на счета трех индивидуальных предпринимателей. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба прокуратуры города Москвы на официальном сайте.

«Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным режимом налоги, в целях недопущения превышения вышеуказанного лимита, организовала поступление денежных от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП», — объяснили схему блогера представители ведомства.

К подобным махинациям девушка прибегала, когда проводила образовательные курсы для начинающих инфлюенсеров с 2020 по 2022 годы.

В прокуратуре добавили, что впоследствии Саша Митрошина оплачивала счета по договору долевого участия, чтобы скрыть реально полученные ей суммы денежных средств.

На данный момент прокуратура отслеживает процесс расследования уголовного дела в отношении блогера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александру Митрошину задержали в Сочи за неуплату налогов в размере более 127 миллионов рублей.

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