Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Самарской области выросло до 7

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 10 0

Среди них четверо детей.

Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Самарской области выросло до 7

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Количество пострадавших в результате обрушения трибуны в передвижном цирке в Самарской области увеличилось до семи — среди них четверо детей. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Как и было заявлено ранее, погибших в результате инцидента нет, однако если ранее предполагалось, что пострадало не более пяти человек, из которых трое были детьми, то теперь достоверно известно о как минимум семи пострадавших.

«Погибших нет, пострадали семь человек, в том числе четыре ребенка. После медицинского обследования в медучреждении все они были направлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что трибуна со зрителями в цирке города Нефтегорска обрушилась сегодня в районе 18 часов по московскому времени. Как сообщили источники 5-tv.ru, высота рухнувших сидений не превышала трех метров, а на сидячих местах находилось около 20 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инцидент в цирке Самарской области, в результате которого пострадали люди, можно было предотвратить.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:06
Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Самарской области выросло до 7
23:50
Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА над регионами России за 2,5 часа
23:36
«Быть покорной»: Алсу рассказала о своих ошибках в барке с Абрамовым
23:18
Келлог: Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, но не уточнил день
23:00
Ради семьи и себя: почему женщины в России готовы согласиться на меньший доход
22:39
Задержанный блогер Митрошина задолжала ФНС более 214 миллионов рублей

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Возраст не помеха: кто из знаменитостей решился завести ребенка после 40 лет

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской