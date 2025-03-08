Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Самарской области выросло до 7

Количество пострадавших в результате обрушения трибуны в передвижном цирке в Самарской области увеличилось до семи — среди них четверо детей. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Как и было заявлено ранее, погибших в результате инцидента нет, однако если ранее предполагалось, что пострадало не более пяти человек, из которых трое были детьми, то теперь достоверно известно о как минимум семи пострадавших.

«Погибших нет, пострадали семь человек, в том числе четыре ребенка. После медицинского обследования в медучреждении все они были направлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что трибуна со зрителями в цирке города Нефтегорска обрушилась сегодня в районе 18 часов по московскому времени. Как сообщили источники 5-tv.ru, высота рухнувших сидений не превышала трех метров, а на сидячих местах находилось около 20 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инцидент в цирке Самарской области, в результате которого пострадали люди, можно было предотвратить.