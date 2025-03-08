«Думают, что решили этим проблему»: на министра культуры Сербии было совершено нападение

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

Вучич: протестующие напали на министра культуры Сербии Николу Селаковича

«Думают, что решили этим проблему»: на министра культуры Сербии было совершено нападение

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Протестующие выкрикивали оскорбления и претензии в адрес политика.

В Сербии в ходе массовых протестов напали на министра культуры страны Николу Селаковича. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич в социальных сетях.

«Напали вечером и на министра Селаковича. Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет», — сказал он в видеообращении.

Сербский лидер также попросил население «сохранить мир» и подчеркнул, что протестующие не смогут победить «пристойную Сербию».

По его словам, они в очередной раз продемонстрировали свое отношение к демократии в государстве. Кроме того, протестующие показали свое неуважение к людям, которые мыслят по-другому.

В эфире одного из телевизионных каналов министр культуры Сербии Никола Селакович уточнил, что на него напал неизвестный мужчина около 21:35 (23:35 по московскому времени), когда министр направлялся в гости к родителям.

Во время нападения злоумышленник выкрикивал различные оскорбления и претензии, после чего заявил, что «посадит на кол» всех членов Сербской прогрессивной партии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сербии во время заседания парламента оппозиционеры забросали зал дымовыми шашками. В результате потасовки три человека были госпитализированы, среди них — беременная женщина.

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