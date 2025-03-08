«В честь деда»: Марина Федункив назвала имя первенца

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 38 0

Марина Федункив призналась, как назвала сына

«В честь деда»: Марина Федункив назвала имя первенца

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Фамилию малыш актрисы унаследовал отцовскую.

Актриса Марина Федункив, через три года после свадьбы подарившая мужу сына, дала ребенку имя в память о члене семьи. Сенсационное для поклонников признание она сделала в эфире одного из шоу на федеральном канале.

«Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович, вот и сын мой Теодор», — объявила Федункив, наконец-то раскрыв тайну.

Фамилию же, по словам знаменитости, малыш унаследовал исключительно отцовскую. Так, официально Марина и ее супруг — итальянский бизнесмен Стефано — нарекли сейчас уже пятимесячного сына Теодором Маджи.

Более того, Марина Федункив в ходе диалога поделилась с ведущими и подробностями заботы о младенце. Например, маленький Теодор пьет только мамино молоко. Искусственных смесей в его рационе нет. Уверенная в пользе грудного вскармливания актриса в шутку предложила собеседникам попробовать «раф на грудном».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 53-летняя Марина Фендункив скрыла беременность от Филиппа Киркорова.

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