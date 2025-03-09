Папе Римскому становится лучше: врачи Ватикана все еще осторожны в прогнозах

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Vatican News: Лечение Папы Римского привело к первым положительным результатам

Лечение Папы Римского привело к первым положительным результатам

Фото: Reuters/Ремо Касилли

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Глава католической церкви был госпитализирован 14 февраля.

Лечение Папы Римского Франциска привело к первым положительным результатам, врачи Ватикана сообщили о постепенном улучшении его состояния. У него не повышается температура, а также постепенно стабилизируются показатели анализов крови и газообмен при дыхании. Об этом говорится в публикации службы печати Святого престола Vatican News.

«Состояние Папы Римского стабильно, что свидетельствует о положительном результате лечения. Можно говорить о небольшом улучшении, но, даже несмотря на начало улучшений, медики с осторожностью сохраняют сдержанный прогноз», — сказано в материале.

По данным официального ватиканского издания, глава католической церкви утром 8 марта принял причастие и провел время в молитве в часовне своих апартаментов в римской больнице Gemelli. А днем, как отмечается, он «чередовал отдых с работой». Прежде, в четверг, Франциск впервые после госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи и поблагодарил за их молитвы.

Папа Римский оказался в больничной палате 14 февраля, медики диагностировали легочную инфекцию и начальный этап двустороннего воспаления легких. Не раз его подключали к аппарату искусственного дыхания. Сейчас Франциску 88 лет, высокий пост он занимает с 2013 года и, родившись в Аргентине, стал первым в истории понтификом «из-за океана».

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