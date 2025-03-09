Бывшая Канье Уэста объяснила, почему он заставляет оголяться Бьянку Цензори

Модель Эмбер Роуз уверена, что откровенные наряды не нравятся жене рэпера, но у нее нет выбора.

Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори каждым совместным выходом в свет вызывают бурю эмоций, причем далеко не всегда положительных. Сам артист выглядит хоть и своеобразно, но он хотя бы одет, в отличие от благоверной. Раньше она могла появиться на публике в колготках и бюстгальтере, а на премии «Грэмми» дошла до максимальной отметки на «голой» шкале. Полностью прозрачный тончайший комбинезон из сетки не прикрыл ни-че-го.

По слухам, раздеваться Бьянку Цензори заставляет именно муж. Ведь раньше у девушки не было склонности к эксгибиционизму. Поговаривают даже, что она полностью подавлена Уэстом и нуждается в помощи как жертва жестокого абьюза. С этими предположениями соглашается бывшая возлюбленная рэпера Эмбер Роуз. Она утверждает, что исполнитель требовал откровенных нарядов, чтобы все смотрели на его спутниц, самоутверждался за ее счет.

Канье Уэст и Эмбер Роуз встречались около 15 лет назад. Фото: www.globallookpress.com/Mark Chilton-Richfoto

«Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине. Он хочет, чтобы все его друзья хотели его девушку. Он хочет, чтобы каждый видел, что его девушка или жена — самая желанная», — сказала Роуз в подкасте Club Shay Shay.

По словам модели, во время романа с рэпером она не раз плакала, потому что не хотела одеваться вызывающе. В ответ Эмбер слышала одно: «Ты не понимаешь, это мода, а я — гений». Однажды она поняла, что несчастна в этих отношениях.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бьянка Цензори показала очередную «голую» модную новинку от Канье Уэста. На этот раз для мужчин, очень смелых мужчин.