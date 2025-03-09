Бывшая Канье Уэста объяснила, почему он заставляет оголяться Бьянку Цензори

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Модель Эмбер Роуз: Канье Уэст заставляет Бьянку Цензори раздеваться на публике

Бывшая Канье Уэста объяснила, почему он заставляет оголяться Бьянку Цензори

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Модель Эмбер Роуз уверена, что откровенные наряды не нравятся жене рэпера, но у нее нет выбора.

Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори каждым совместным выходом в свет вызывают бурю эмоций, причем далеко не всегда положительных. Сам артист выглядит хоть и своеобразно, но он хотя бы одет, в отличие от благоверной. Раньше она могла появиться на публике в колготках и бюстгальтере, а на премии «Грэмми» дошла до максимальной отметки на «голой» шкале. Полностью прозрачный тончайший комбинезон из сетки не прикрыл ни-че-го.

По слухам, раздеваться Бьянку Цензори заставляет именно муж. Ведь раньше у девушки не было склонности к эксгибиционизму. Поговаривают даже, что она полностью подавлена Уэстом и нуждается в помощи как жертва жестокого абьюза. С этими предположениями соглашается бывшая возлюбленная рэпера Эмбер Роуз. Она утверждает, что исполнитель требовал откровенных нарядов, чтобы все смотрели на его спутниц, самоутверждался за ее счет.

Канье Уэст и Эмбер Роуз встречались около 15 лет назад. Фото: www.globallookpress.com/Mark Chilton-Richfoto

«Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине. Он хочет, чтобы все его друзья хотели его девушку. Он хочет, чтобы каждый видел, что его девушка или жена — самая желанная», — сказала Роуз в подкасте Club Shay Shay.

По словам модели, во время романа с рэпером она не раз плакала, потому что не хотела одеваться вызывающе. В ответ Эмбер слышала одно: «Ты не понимаешь, это мода, а я — гений». Однажды она поняла, что несчастна в этих отношениях.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бьянка Цензори показала очередную «голую» модную новинку от Канье Уэста. На этот раз для мужчин, очень смелых мужчин.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

0:42
Бывшая Канье Уэста объяснила, почему он заставляет оголяться Бьянку Цензори
0:20
Папе Римскому становится лучше: врачи Ватикана все еще осторожны в прогнозах
23:58
Пластический хирург раскрыл секрет молодости 55-летнего Дмитрия Маликова
23:36
С побережья мыса Панагия вывезли последние фрагменты танкера «Волгонефть-239»
23:14
«Нужно учитывать юридические особенности»: адвокат Митрошиной прокомментировал ее признание
22:52
На Пхукете россиянина избили за попытку помешать изнасилованию финских туристок

Сейчас читают

Четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в Чечне
Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской