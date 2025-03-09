«Вулкан под глазом»: певица Таисия Повалий пострадала из-за косметологов

Желание омолодиться обернулось для артистки проблемой на долгие годы.

Певица Таисия Повалий рассказала журналистам о неудачном опыте омоложения. 60-летняя артистка приняла участие в большом концерте в Кремле и получила множество комплиментов. Но оказалось, что хорошо выглядеть ей очень трудно после ошибки, совершенной много лет назад. Звезда стала жертвой непрофессиональных косметологов.

«У меня в лице полимер, который, к сожалению, не рассасывается. Я давно живу. И когда появились первые частные клиники, я обратилась. Они, кстати, в тот момент сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звезды, всегда в первых рядах», — цитирует певицу «МК».

По словам Повалий, она не знала, что гель, который ей ввели под кожу, со временем не рассасывается. О неприятных последствиях процедуры она узнавала внезапно. Например, витаминные омолаживающие инъекции теперь противопоказаны. Практически все инвазивные манипуляции потенциально опасны.

«Я однажды себе сделала витаминчики, укольчики в лицо. И этот гель у меня просто как вулкан под глазом разошелся. Было плохо и тяжело. С тех пор к процедурам подхожу очень осторожно», — сказала исполнительница.

Повалий теперь может себе позволить только аппаратную косметологию, и то с исключениями. Каждый раз специалисты вынуждены действовать предельно аккуратно. Полимер, создавший столько проблем, был введен в область лба, чтобы разгладить морщины. Как отметила артистка, он уже «сросся с телом».

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