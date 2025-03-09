Команда Белого дома действует прямолинейно.

Европейцы засуетились после того, как поняли, что Трамп — не Байден. Что и показал скандал на приеме Зеленского в Белом доме.

Он явился в привычном амплуа хамоватого попрошайки, но в Овальном кабинете его встретила новая команда, которая назвала клоуна клоуном и поставила на место. Они отводят Зеленскому вполне определенную роль — он должен передать Вашингтону оставшиеся активы Украины, на которые положили глаз и европейцы. Но это бизнес, ничего личного. Проект «Украина» признан неудачным и американцы первыми решили минимизировать убытки. То есть каждый сам за себя. Штатам сойти с поезда проще — новая команда все ошибки списала на старую.

В Европе у руля, в основном, остались те же силы и для них такой разворот на 180 градусов не под силу, можно и хребет сломать. Вот и цепляются за прошлое, то есть за Зеленского. Не исключаю, что он устроил это перфоманс в Овальном кабинете специально, чтобы не подписывать соглашение, но долго отбрыкиваться не сможет. Трамп сколотил миллиарды строя небоскребы в Нью-Йорке. Это жесткий бизнес.

Поэтому, чтобы клиент дозрел, Вашингтон приостановил военные поставки Киеву и лишил доступа к спутниковым разведданным. При этом чуть ли не открытым текстом сообщают — это ненадолго, все возобновится, как только соглашение будет подписано.

Можно по-разному относиться к Трампу и его команде, но нельзя не признать, они действуют довольно прямолинейно. Их намерения буквально на лбу написаны.

Взять хотя бы Госсекретаря США. Этот пепельный крест — символ веры. Марко Рубио — религиозный человек и после обряда в церкви пошел на ТВ. И да, им плевать на условности.

«Это прокси-война между двумя ядерными державами: Соединенными Штатами, которые помогают Украине и Россией. И она должна быть закончена. Но ни у кого нет идеи, плана, как ее закончить. План Киева, стран Европы и прежней команды в Белом доме был просто давать Киеву все, что не попросит, чтобы он продолжал воевать. Это не стратегия», — сказал госсекретарь США Марк Рубио.

Распоряжение Трампа о замораживании военных поставок Киеву вступило в силу четвертого марта в 4:30 утра по московскому времени, в Вашингтоне в это время заканчивался первый рабочий понедельник, после пятничной феерии в овальном кабинете.

Приказ распространяется на всю военную технику и боеприпасы, которые еще не успели поступить на Украину, находятся в пути или ожидают отправки из транзитной зоны в Польше, вот такой как в Жешуве.

Трамп в буквальном смысле дернул стоп-кран. Сам он за месяц с небольшим у власти и так не отправил ни одного пакета Зеленскому. Все это еще «подарки» Байдена, который перед уходом выделил припасов почти на четыре миллиарда долларов. И главное здесь не техника, а запчасти для нее и боеприпасы к тому, что уже поставлено — ракеты и НАТОвские снаряды, за которыми Зеленский помпезно ездил в Пенсильванию в сентябре. Улыбался, как мы помним, автографы ставил. Именно этот визит ему и припомнили в Овальном кабинете в числе прочего. Получается проклятие Зеленского действует не только на политиков (с кем ни поздоровается — лишается поста), а на все, к чему он прикасается.

А ведь он когда-то и в этих стенах Конгресса выступал. Как бы проклятие не накрыло и Капитолийский оплот демократии. Но пока Трамп успешно борется с наследием прошлого.

Да, быстрого эффекта от паузы в поставках ждать не приходится, ведь уже была «заморозка» почти на полгода усилиями республиканцев в Конгрессе — с ноября 2023 года по апрель 2024 года. Оборона ВСУ посыпалась с августа. И с каждым месяцем мы лишь наращивали темпы. Но политический сигнал вполне определенный. Зеленский настроил против себя всех в Вашингтоне.

Ну, а следом и остальные берут под козырек, убирают в чулан общие с киевским комиком фотографии и тому подобное, и ждут, что еще скажет Трамп — а ну как снова придется «дружить», если подпишет сделку. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит тему.

Украина на коротком поводке. Американские СМИ утверждают: команда Трампа угрожает Зеленскому и его компании, публичным вскрытием коррупционных схем на Украине. Если Киев не подпишет соглашение.

Вот такие ролики, мобилизации по-украински, «вдруг» начали появляться в англоязычном сегменте. До этого «не замечали».

В Штатах набирают популярность даже такие откровения.

«Что именно поддерживают те, кто размахивает украинским флагом? Войну, спровоцированную расширением НАТО? Госпереворот 2014 года? Или, может быть, деньги американских налогоплательщиков, уходящие на бесконечное финансирование конфликта?» — спрашивает подписчиков блогер Кайдзен Д. Асиеду.

Ощущение, что в Белом доме, наконец, поняли принцип существования постмайданной власти.

«У нас абсолютно новый уровень экономики, который называется попрошайничество», — когда-то шутил Зеленский, еще будучи комиком на сцене.

Но Трампу не смешно. Он как раз собирается вернуть вложенные в Незалежную американские доллары.

Украина для Белого дома больше не страна, а территория, из которой нужно выжать все соки. Например, дорогостоящие редкоземельные металлы, без которых ни масковские электрокары не поедут, ни ракеты в космос не полетят.

«Мы потратили, возможно, 350 миллиардов. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло», — сказал Дональд Трамп, президент США

Украинцы, конечно, пытаются с голой шашкой против танка. Вот «американо» переименовали в «украниано». Потужно вышло.

Но Зеленскому не до словесных ребусов. Он — в панике. Кажется, готов на все. Во вторник — встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Там, видимо, и будет подписан акт дарения украинских недр.

«Я получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о „долгосрочном мире“ на Украине», — сказал Дональд Трамп, президент США.

Сговорчивость Зеленского — понятна. После порки в овальном кабинете он сам не свой.

Зеленскому казалось, что он может разговаривать с хозяином на равных.

Никто в Америке не оценил и русский мат, Зеленский сквозь зубы выругался в адрес вице-президента Вэнса. Но даже не это стало триггером: Трампа взбесило, что Зеленский отфутболил его мирную инициативу.

После такого позора, продажей редкоземельных месторождений не отделается.

Белый дом требует реальные шаги к перемирию. А на Банковой еще пытаются торговаться — по совету француза Макрона и англичанина Стармера, решили находчиво продать прошлогодний снег. Якобы мирные инициативы Зеленского. Первое — «перемирие на море».

Но уже проходили: в 2023 ведь была заключена зерновая сделка. Россия — свою часть соглашений выполняла. А вот наши требования, свободный проход судов, разблокировку «Россельхозбанка», никто не учел. Более того, в черноморские порты Украины пошли сухогрузы. Якобы, для вывоза зерна. На деле, с оружием и боеприпасами. Ведь не зерно так взрывалось.

«Зеленский будет пытаться напихать туда вместе с британцами, французами, те условия, которые будут заведомо неприемлемы, например, для России, чтобы Россия сказала нет, либо Трамп сказал нет», — сказал Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО.

Вторая идея Зеленского — закрыть небо, чтобы ракеты не били по гражданской инфраструктуре. И снова… было. Киев просил Кремль об этом по разным каналам еще в 2023 году. Тогда президент России решил отложить удары. Иначе мирному населению Украины это грозило веерными отключениями энергии.

В ответ — своеобразная благодарность: по нашим гражданским объектам полетели беспилотники. Россия отвечает, правда, исключительно по электростанциям, которые обслуживают киевские вооруженные формирования.

«Это бредовый план Зеленского. Я думаю, что у него также есть давление внутри его собственного правительства, особенно от экстремистов», — говорит Эрл Расмуссен, подполковник армии США в отставке

Цель Зеленского — обмануть Трампа. Но не на того напал. Если у кого и есть рычаги давления на Киев, так это у Вашингтона.

«Зеленский вообще не готов говорить о мире. Вот в чем проблема: время не на его стороне. Время не на стороне того, чтобы вечно продолжать этот конфликт», — сказал Майк Уолтц, помощник президента США по национальной безопасности.

Белый дом решил на этом сыграть: Штаты приостановили поставки оружия на Украину. До этого они шли бесперебойно. Причем, самолеты развернули прямо в воздухе. Киев лишается ракет для «Пэтриотов», «Хаймарсов», ЗРК «Стингер», штурмовых винтовок. Даже разведданными американцы перестали делиться.

Спецпосланник Трампа сравнил эти меры с наказанием мулов.

«Это как ударить мула по носу. Это один из способов привлечь внимание. Но это пауза, это не конец», — сказал Кит Келлог, спецпосланник главы белого дома по Украине.

В команде Трампа роли распределили просто: плохой коп и очень плохой коп.

«Если Киев не хочет урегулировать конфликт, «мы уходим оттуда», — сказал Дональд Трамп, президент США.

И теперь западные СМИ с упоением считают: на сколько недель хватит украинских формирований без американской мощи. Но обольщаться не стоит: как только Штаты получат свое, поставки вооружений возобновятся.

Трамп, действительно, так лихо взял с места в карьер и на внешнем и на внутреннем контуре, что некоторые члены команды рискуют не удержаться в седле.

По данным The New York Times, отвечающий за повышение эффективности Илон Маск поругался с госсекретарем Рубио и с министр транспорта. Они потребовали придержать коней, мол, слишком рьяно миллиардер взялся за реформы.

В начале апреля Маска вызывают в суд, будут распрашивать, под присягой, о сделке по покупке Twitter, хотя когда она была. И это вряд ли совпадение. Скорее, месть глубинного государства.

Вы только оцените масштаб — из трех миллионов американских госслужащих примерно два миллиона получили недвусмысленное предложение уволиться по собственному желанию с выплатой компенсации. Это, так сказать, проверка на устойчивость — расчет на то, что сомневающиеся дрогнут сами, и их даже увольнять не придется. Второй ключевой подход — никакой больше инклюзивности, разнообразия и потворства ЛГБТ*.

Под сокращение уже попали те, кто отвечал за эти вопросы, например, при подборе кадров. На звания не смотрят. Своих постов уже лишились первый в истории США темнокожий председатель Объединенного комитета начальников штабов и первая в истории женщина адмирал, возглавлявшая штаб ВМС США. Про замену темнокожей лесбиянки на посту пресс-секретаря президента на белокурую католичку с образцовой семьей, я думаю, вы уже слышали. Но это лишь вершина айсберга, чистка идет во всех силовых структурах. Новый глава ФБР собирается закрыть штаб-квартиру организации в Вашингтоне, перенести офис в глубинку, а семь тысяч столичных сотрудников отправить на улицы, чтобы они реально ловили преступников.

То же самое в разведке. Ее возглавила Тулси Габбард и сразу обратила главное оружие спецслужб против них самих. Почитала закрытые чаты и уволила более 100 сотрудников за то, что те вместе государственной безопасности обсуждали собственные эротические фантазии с коллегами. Есть вариант, что уволенные сотрудники от обиды могут перейти работать на другие государства вместе с секретами. Учитывая, какие секретики они обсуждали, нас может ждать фонтан компроматов «18+».

«Бей своих, чтобы чужие боялись» — чем не девиз новой команды? Потому что Трамп затеял и серьезные торговые войны. Против Китая, Мексики и Канады все-таки введены санкции.

Для страны кленового листа это вдвойне обидно, вроде как соседи, союзники — во всех начинаниях Оттава поддакивает Вашингтону.

Канадцы при Байдене полюбили украинцев больше самих американцев и вот — новый поворот. Обидно настолько, что премьер Трюдо расплакался во время своей последней на посту пресс-конференции. Уже завтра в его партии появится новый лидер и ему воевать с Трампом.

«Каждый божий день я ставил канадцев на первое место и чувствовал их поддержку. Я здесь, чтобы сказать вам всем, мы вас не бросим. Даже в самые последние дни работы этого правительства мы не подведем канадцев ни сегодня, ни в будущем», — сказал Трюдо.

Так и хочется сказать: нечасто встретишь мужчину-политика, который может вот так заплакать на публике, но — увы — это уже не редкость. Только в феврале в Мюнхене пустил слезу Кристоф Хойсген, многолетний советник Меркель. И тоже из-за Трампа.

Да, может это и добавляет человечности, но что-то не так на Западе с политиками, раз они вот так легко расклеиваются. Когда идет такая жесткая перестройка мира, лучше иметь в союзниках более устойчивых партнеров.

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