Актер Джон Гудман получил травму во время съемок фильма в Великобритании

Голливудскому артисту 72 года, но он все еще в строю. На этот раз он делит площадку с Томом Крузом в новой картине Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Американский актер Джон Гудман получил травму во время съемок нового фильма в Великобритании. Об этом сообщается в материале портала TMZ со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что представитель компании Warner Bros. Pictures вскоре после инцидента подтвердил происшествие и характер травмы 72-летней голливудской звезды.

«Актер упал на съемочной площадке, но это не было связано с трюком. Он повредил бедро, но идет на поправку и вернется к съемкам на следующей неделе», — сказано в публикации.

Фильм, в котором снимается Гудман — новый проект четырехкратного обладателя премии «Оскар», режиссера Алехандро Гонсалес Иньярриту. Согласно синопсису, в основе картины история могущественного человека, который устраивает мировую катастрофу, чтобы подтвердить свое звание спасителя человечества.

Вместе с пострадавшим в ленте сыграют и другие именитые артисты. В их числе Том Круз, Джесси Племонс, Майкл Сталберг, Сандра Хюллер и Риз Ахмед. Продолжение работы все еще под вопросом, несмотря на заверения источников. Хоть травма Гудмана не очень серьезна, опасения вызывает его возраст.

Джон Гудман известен широкому зрителю по фильмам «Артист», «Большой Лебовски», «Братья блюз 2000», «Бартон Финк», «Операция „Арго“» и другим. За роль в сериале «Розанна» он был удостоен премии «Золотой глобус», за появление в ленте «Студия 60 на Сансет-Стрип» получил «Эмми», а также «Сатурн» за роль второго плана в «Кловерфилд, 10». Женат на бизнесвумен Аннабет Хартзог с 1989 года, у пары есть дочь Молли Эвангелина.

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