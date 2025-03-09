Актер Джон Гудман получил травму во время съемок фильма в Великобритании

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

TMZ: актер Джон Гудман получил травму во время съемок фильма в Великобритании

Актер Джон Гудман получил травму во время съемок фильма в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Norbert Scanella

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Голливудскому артисту 72 года, но он все еще в строю. На этот раз он делит площадку с Томом Крузом в новой картине Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Американский актер Джон Гудман получил травму во время съемок нового фильма в Великобритании. Об этом сообщается в материале портала TMZ со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что представитель компании Warner Bros. Pictures вскоре после инцидента подтвердил происшествие и характер травмы 72-летней голливудской звезды.

«Актер упал на съемочной площадке, но это не было связано с трюком. Он повредил бедро, но идет на поправку и вернется к съемкам на следующей неделе», — сказано в публикации.

Фильм, в котором снимается Гудман — новый проект четырехкратного обладателя премии «Оскар», режиссера Алехандро Гонсалес Иньярриту. Согласно синопсису, в основе картины история могущественного человека, который устраивает мировую катастрофу, чтобы подтвердить свое звание спасителя человечества.

Вместе с пострадавшим в ленте сыграют и другие именитые артисты. В их числе Том Круз, Джесси Племонс, Майкл Сталберг, Сандра Хюллер и Риз Ахмед. Продолжение работы все еще под вопросом, несмотря на заверения источников. Хоть травма Гудмана не очень серьезна, опасения вызывает его возраст.

Джон Гудман известен широкому зрителю по фильмам «Артист», «Большой Лебовски», «Братья блюз 2000», «Бартон Финк», «Операция „Арго“» и другим. За роль в сериале «Розанна» он был удостоен премии «Золотой глобус», за появление в ленте «Студия 60 на Сансет-Стрип» получил «Эмми», а также «Сатурн» за роль второго плана в «Кловерфилд, 10». Женат на бизнесвумен Аннабет Хартзог с 1989 года, у пары есть дочь Молли Эвангелина.

Ранее 5-tv.ru писал о загадочной смерти двукратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

6:55
В Берлине неизвестные подожгли семь автомобилей бундесвера
6:35
Дочь Юлии Началовой объявила о выпуске ее посмертного альбома
6:15
Актер Джон Гудман получил травму во время съемок фильма в Великобритании
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта для всех знаков зодиака
5:38
Окровавленного активиста сняли с Биг-Бена спустя 16 часов
5:20
«Хороший результат»: как прошел визит Бадры Гунбы в Москву

Сейчас читают

Задержана замглавы управления по охране культурного наследия Краснодарского края
Табор уходит в бизнес: кто такие цыгане и чтут ли они закон
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской