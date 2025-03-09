Селена Гомес и ее бойфренд: Скарлетт Йоханссон поделилась впечатлениями от пары

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Анна Криушина
Анна Криушина 26 0

Скарлетт Йоханссон прокомментировала отношения Селены Гомес и ее парня

Селена Гомес и её бойфренд: Скарлетт Йоханссон поделилась впечатлениями от пары

Фото: www.globallookpress.com/Richard Harbaugh

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Окружающие были впечатлены отношениями певицы и ее парня.

На красной дорожке 95-й церемонии вручения премии «Оскар» актриса Скарлетт Йоханссон отметила, как тепло и гармонично певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко выглядели вместе на мероприятии.

Йоханссон рассказала, что Селена и ее избранник демонстрировали искреннюю нежность и поддержку друг друга, что не осталось незамеченным окружающими.

«Я видела много очень милых, таких милейших проявлений фазы медового месяца», — отметила Скарлетт в интервью People.

Ранее в одном из эпизодов TODAY with Jenna&Friends актриса также называла пару «очень милой».

О своей помолвке влюбленные рассказали в декабре прошлого года.

Пара пришла поддержать съемочную группу фильма «Эмилия Перес» на церемонии вручения наград американской киноакадемии, в котором снялась сама Гомес.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фильм «Эмилия Перес» получил 13 номинаций, но заработал только две награды: лучшей актрисой второго плана стала Зои Салдана, а саундтрек фильма был признан лучшей песней.

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