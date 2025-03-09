Часть прибыли от деятельности Митрошиной поступала на счет ее партнера

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 29 0

Блогер уже признала вину в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Митрошина делила отмытые деньги пополам со своим подельником

Фото: Instagram*/alexandramitroshina

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Часть средств, зарабатываемых арестованным блогером Александрой Митрошиной, поступала на счет ее делового партнера — некого П. А. Двуреченского. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По данным источника, Двуреченский помогал Митрошиной совместно реализовывать проект «InstаПрожектор». За работу над ним, а также еще одним проектом «Инсталогия» Митрошина получила более 135 миллионов рублей. На допросе она призналась, что полученную прибыль она делила поровну с Двуреченским.

Сейчас против Митрошиной возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера задержали в Сочи. Свою вину она уже признала в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деле задержанной по подозрению в отмывании крупной суммы денег блогера Александры Митрошиной есть юридические нюансы, которые заслуживают особого внимания.

* — социальная сеть Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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