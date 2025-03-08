«Нужно учитывать юридические особенности»: адвокат Митрошиной прокомментировал ее признание

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

«Нужно учитывать юридические особенности»: адвокат Митрошиной прокомментировал ее признание

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

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В деле задержанной по подозрению в отмывании крупной суммы денег блогера Александры Митрошиной есть юридические нюансы, которые заслуживают особого внимания. О них адвокат звезды Михаил Мушаилов рассказал эксклюзивно 5-tv.ru.

«Тут нужно учитывать юридические особенности. Митрошина допускает, что она купила квартиру, в том числе, на те денежные средства, которые она сэкономила на невыплаченных налогах. Получается, что она, имея задолженность перед налоговой в размере более 200 миллионов рублей, купила квартиру, причем в период проведения в отношении нее налоговой проверки. Однако, после получения акта от налоговой, она ту самую квартиру продала и деньги с продажи направила на перекрытие налоговой задолженности. Именно поэтому, по версии следствия, она совершила отмывание», — объяснил юрист.

Мушаилов отмечает, что в настоящий момент защита блогера не может точно сказать, на какие средства была приобретена указанная квартира.

«Денежные средства, заработанные честным трудом и денежные средства, сэкономленные на неуплате налогов, смешались в общую массу», — сообщил адвокат.

Тем временем, Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения.

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