Девушка получила заражение крови и начала лысеть после мезотерапии в Уфе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 261 0

После процедуры у пострадавшей поднялась высокая температура.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Жительница Уфы столкнулась с осложнениями после мезотерапии: из-за процедуры она получила заражение крови и начала лысеть. Об этом 5-tv.ru сообщила сама пострадавшая по имени Анна.

Фото: 5-tv.ru

Девушка отметила, ее самочувствие ухудшилось сразу после мезотерапии.

«Я просто пошла на процедуры для волос, никаких проблем с волосами „до“ у меня не было. Сразу после процедуры мне стало очень плохо, поднялась температура 40, горела кожа головы. Вызвала скорую, увезли в больницу, взяли анализы и оставили там», — сообщила Анна.

Анна сообщила, что после обследования у нее обнаружили заражение крови — сепсис. Кроме того, она отметила, что после процедуры у нее усилилось выпадение волос.

Девушка заявила, что еще находясь в больнице обратилась к правоохранителям. По ее словам, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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