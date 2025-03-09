Адвокат Митрошиной рассказал, в чем именно обвиняют блогера

Интернет-знаменитость уже полностью признала свою вину.

Адвокат Михаил Мушаилов в комментарии 5-tv.ru объяснил, в чем обвиняют Александру Митрошину. Первое уголовное дело против блогера было возбуждено по статье, связанной с уклонением от уплаты налогов на общую сумму 127 миллионов рублей. Далее последовало начисление штрафов и пеней.

«Она систематически прилетала в РФ с момента возбуждения в отношении нее дела по невыплате налогов. Ей инкриминировали невыплату налогов на сумму 127 миллионов — это тело. И там далее пени, штрафы, около 200 миллионов рублей или даже, возможно, выше. Вся эта сумма была возмещена в 2023 году», — объясняет сторона защиты.

Также во время проведения налоговой проверки Митрошина приобрела себе квартиру, а затем сразу продала ее с целью погасить налоговую задолженность.

«Однако за тот период, когда проводились налоговые мероприятия в отношении Александры, она приобрела себе квартиру. Осознав, или получив информацию от юристов, что к ней имеются претензии со стороны фискального органа, она эту квартиру сразу же продала за 60 миллионов рублей, и эти денежные средства были направлены сразу же в счет погашения налоговой недоимки», — уточняет адвокат.

По словам Мушаилова, после погашения всей суммы задолженности дело о неуплате налогов было прекращено. Однако спустя некоторое время правоохранители выяснили, что приобретение Митрошиной квартиры является попыткой отмыть денежные средства, полученные незаконным путем. Это стало причиной возбуждения второго уголовного дела уже по другой статье.

«Возбудили в отношении нее уголовное дело по так называемой „отмывочной“ статье… По мнению следствия, считается легализацией то, что во время проведения в отношении нее налоговых мероприятий она купила квартиру», — резюмировал адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что часть прибыли от деятельности Митрошиной поступала на счет ее партнера.

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