SHAMAN появился на белом коне во время сольного концерта

В эти минуты в столичной Live Арене проходит сольный концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, под названием «Ты моя». Появление исполнителя на сцене было очень эффектным!

Все произошло крайне внезапно — перед началом первой песни на сцене появился белоснежный конь с наездником в красном плаще. Лицо всадника скрывал капюшон, так что узнать его было невозможно, однако, когда конь ушел за кулисы, а сцену осветили прожекторы, зал увидел знакомую фигуру в плаще. Сорвав с себя одеяние, он раскрыл зрителям свое истинное лицо — им оказался сам SHAMAN.

Концерт «Ты моя» проходит уже второй год подряд. Изначально, он задумывался как эксперимент, ведь певец был известен в первую очередь своими патриотическими композициями, а в прошлом году он решил уделить внимание прекрасной половине своей аудитории и дать концерт с лирическими композициями о любви.

В этом году понравившийся публике ивент повторился — будучи приуроченным к Международному женскому дню, концерт вновь собрал на Live Арене тысячи восторженных поклонниц музыканта.

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