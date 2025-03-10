Пиротехника и поджоги: в Румынии в ходе протестов задержано несколько человек

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

В Румынии в ходе массовых протестов задержали нескольких человек

Ожесточенные столкновения между протестующими и жандармами в Бухаресте.

Фото: www.globallookpress.com/Hristo Rusev

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Участники акции перевернули машину журналистов.

В Румынии после ожесточенных столкновений возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были задержаны несколько человек, сообщил телеканал LiberTV со ссылкой на местную полицию. Массовые протесты устроили сторонники политика Кэлина Джорджеску, который не был допущен к участию в президентских выборах.

«Мы пытаемся провести эвакуацию, чтобы избежать ущерба и вывести агрессивных людей», — сказал журналистам представитель румынской полиции Мариус Милитару.

Участники протеста бросали в полицейских пиротехнику. Кроме того, они устроили поджог, сломали ограждения, чтобы силой проникнуть в штаб-квартиру ЦИК, и перевернули машину, принадлежащую местному телеканалу. Представитель полиции призвал жителей к порядку и заявил, что все виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Румынии начались протесты из-за недопуска Джорджеску к выборам президента. Против политика выдвинуто шесть обвинений, но он продолжает бороться за право участвовать в гонке и убежден, что удаление его кандидатуры — это «прямой удар по демократии во всем мире».

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