В Румынии начались протесты из-за недопуска Джорджеску к выборам президента

Румынский политик Кэлин Джорджеску не был допущен к участию в президентских выборах. Из-за этого его сторонники устроили в Бухаресте массовые протесты. Толпа взломала ограждения возле ЦИК Румынии, сообщил телеканал Digi24. Сотрудники правоохранительных органов уже вернули защитные сооружения на место.

Против допуска Джорджеску к выборам проголосовали десять членов избирательной комиссии из четырнадцати. В течение суток политик может подать апелляцию в Конституционный суд. До 12 марта будет вынесен окончательный вердикт по его кандидатуре.

Джорджеску убежден, что решение запретить ему участвовать в выборах — это «прямой удар по демократии во всем мире».

Первый тур президентских выборов прошел в Румынии 24 ноября 2024 года. Джорджеску одержал в нем победу, однако 6 декабря весь избирательный процесс был аннулирован Конституционным судом. Было принято решение провести выборы заново.

Так случилось из-за ареста Джорджеску. Против политика выдвинули шесть обвинений, среди которых причастность к «организации с фашистским характером», а также подделка заявлений об источниках финансирования избирательной кампании.

Несмотря ни на что, политик намерен бороться за право участвовать в президентских выборах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд Румынии отклонил апелляции против кандидатуры Джордеску на пост президента.