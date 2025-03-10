Митрошина заплатила 666 млн рублей для погашения налоговой задолженности

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Блогер заявила, что готова сотрудничать со следствием.

Митрошина заплатила 666 млн рублей для погашения налоговой задолженности

Фото: Instagram*/alexandramitroshina

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С 2023 по 2025 год блогер Александра Митрошина выплатила 666 миллионов рублей в счет погашения задолженности перед налоговой службой. Об заявил адвокатом девушки Михаилом Мушаиловым, передает из зала суда корреспондент 5-tv.ru.

По словам адвоката, в 2023 году блогер полностью рассчиталась с налоговой службой и на данный момент не имеет никаких обязательств перед Федеральной налоговой службой.

В ходе заседания Митрошина также отметила, что осознает свои ошибки и готова к сотрудничеству со следствием.

«Я признаю свои ошибки, следствию препятствовать не собираюсь, в будущем подобного допускать не буду. Я не знала что покупка квартиры это легализация, но не спорю с этим определением», — заявила она.

В отношении Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег. В связи с этим следственные органы обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пятницу, 7 марта, Митрошина была задержана в аэропорту Сочи. После этого ее доставили в Москву для проведения следственных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказывал, что часть прибыли от деятельности Митрошиной поступала на счет ее партнера.

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