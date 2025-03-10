Россия и США запросили экстренные консультации ООН по ситуации в Сирии

Россия и США запросили срочные консультации Совета Безопасности ОООН по ситуации в Сирии. Обсуждение роста напряженности в республике может пройти уже сегодня.

За последние дни там жестоко убили около тысячи мирных жителей, среди них есть женщины и дети — такие данные приводит ливанская пресса.

Расправы начались на прошлой неделе. Сами убийцы выкладывали в соцсети десятки роликов с казнями.

Наиболее жестокие столкновения произошли в провинции Латакия, где в основном проживают алавиты. Это представители исламского религиозного меньшинства, которые составляют порядка 10% сирийского населения.